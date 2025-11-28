3 ilde aranan firari saklandığı evin damında yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığının ihlali gibi çeşitli suçlardan Kayseri, Aksaray ve Antalya adli makamlarınca 5 aranma kaydı ile aranan ve toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, K.Ç.'nin bulunduğu yeri tespit ederek adrese operasyon düzenledi.

DAMDA YAKALANDI

K.Ç., kaçmaya çalışırken saklandığı evin damında yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ç., cezaevine teslim edildi.