AA & Ensonhaber

Ülke genelinde farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınlarıyla yoğun mücadele sürüyor.

Yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Yangın, İvrindi Geçmiş Mahallesindeki ormanlık alanda saat 19.20 sıralarında çıktı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahale ihbardan dakikalar sonra yapıldı. Yerleşimden uzak bir noktadaki yangına havadan ve yerden müdahale başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ÇANKIRI: 2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İZMİR

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurguladı ve her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti.

Kontrol altına alınan yangınların bulunduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını hatırlatan Vali Elban, şöyle konuştu:

Yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlar ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır'da zeytinlik alanda oluşan hasarlar var, o çalışmalar da devam ediyor. Zannediyorum bugün büyük ihtimalle tamamlanır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları AFAD Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ona göre de kanun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde de vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılması ile ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz. Kentte meydana yangınlar büyük ölçüde insan kaynaklı nedenlerle çıktı. Yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesi ile Urla'da çıkan yangınlar ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandı.