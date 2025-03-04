4 ilde eğitime kar engeli

Haber Merkezi

Kar yağışı yurtta etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçede okullar tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine ara verildiği ifade edilen açıklamada kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

BAYBURT

Demirözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

TUNCELİ

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli il merkezi ve tüm ilçelerimizde 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.