Elazığ’da iş yerine silahlı saldırıda 9 kurşun vitrine isabet etti

Elazığ’da kimliği belirsiz kişiler, motosikletle geldikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. 9 el ateş edilen saldırıda kurşunlar dükkanın vitrinine isabet etti.
Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi Hasan Sabri Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bir dükkana tabancayla ateş açtı.
İŞ YERİNE 9 EL ATEŞ AÇILDI
Kurşunlar dükkanın vitrinini parçalarken, olayda yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Saldırıda 9 el ateş edildiği belirlendi.
SALRIGANLAR ARANIYOR
Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
