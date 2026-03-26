Elazığ’da iş yerine silahlı saldırıda 9 kurşun vitrine isabet etti

Yayınlama:
İHA İHA

Elazığ’da kimliği belirsiz kişiler, motosikletle geldikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. 9 el ateş edilen saldırıda kurşunlar dükkanın vitrinine isabet etti.

Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi Hasan Sabri Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bir dükkana tabancayla ateş açtı.

İŞ YERİNE 9 EL ATEŞ AÇILDI

Kurşunlar dükkanın vitrinini parçalarken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Saldırıda 9 el ateş edildiği belirlendi.

SALRIGANLAR ARANIYOR

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

