6 kişi hayatını kaybetti! Trabzon'daki midibüs kazasındaki ihmaller ortaya çıktı: Fren arızalı... 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı midibüs kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, ihmaller zincirine yer verdi. Raporda, kronik fren arızasının giderilmediği belirtildi.

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DHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçtiğimiz yıl korkunç bir kaza yaşandı.

Öğle saatlerinde seyir halinde ilerleyen Adem B. yönetimindeki yolcu midibüsü, yokuştan inerken virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Ardından araç devrildi.

6 ölü, 37 yaralı

Kazada Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55), Neriman Aslan (67) ve Emine Bayraktar (66) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Kazada ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi.

Sürücü cezaevinden çıktı

Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken; tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan sürücü Adem B., cezaevinden tahliye edildi.

Bilirkişi raporu ihmaller zincirini sıraladı

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Rapor, kaza öncesi yaşanan ihmaller zincirini de ortaya çıkardı.

Raporda; midibüse kapasitesi üzerinde ayakta yolcu alındığı, yaralı sürücü Adem B.'nin talebiyle arıza kaynaklı daha önce 10'u aşkın araç değiştirdiği, kazadan saatler önce ilk kez teslim aldığı aracın frenlerinin sertleştiği durumunun ilgililere bildirildiği, ancak yine yola devam ettiği, rutin bakımların usulüne uygun yapılmadığı, daha önce de tekrar eden kronik fren arızasının giderilmediği, arka tekerlerin fren mekanizmasında yağ kaçağı tespit edildiği, fren sisteminin efektif olarak çalışmadığı gibi birçok ihmale yer verildi.

"Aracın arka tekerleri frenleme yapamadı"

Sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı belirtilen raporda şöyle dneildi:

"Rapor içeriğinde belirtilen teknik inceleme neticesinde; aracın kompresörünün yeterli düzeyde hava basıncı üretmediği, aracın okunan değerinin olması gereken değerden yaklaşık 2 bar eksik çıktığı, bu durumun frenlemeyi olumsuz yönde etkileyeceğinin belirtildiği, aracın hidrolik seviyesinin normal olduğu, balata kontrolü neticesinde aracın arka tekerlerinin hiçbir şekilde frenleme yapmadığını, arka tekerlerin fren merkezinde yağ kaçakları olduğu, ön tekerleklerin balatalarının bitik durumda olduğu, bitik durumdaki balataların ikazını sürücüye veren elektriksel kablonun arızalı olduğu ve çalışmadığı, fazla ısınmadan kaynaklı balataların yüzeylerinde yanıklar ve konikleşmelerin oluştuğu, aracın ön ve arka viraj denge çubuklarında herhangi bir boşluk bulunmadığının tespit edildiği görülmüştür."

'Aracın sürün emniyeti bulunmaması kazaya zemin hazırladı'

Kazanın meydana gelmesinde belediye bünyesindeki ilgili şirket TULAŞ 'asli' kusurlu, cezaevinden tahliye edilen sürücü 'tali' kusurlu bulundu.

Raporda, sürücü için 'meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarından kaynaklı tali kusurludur' ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporunda sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı da kaydedildi.

Korku dolu anlar kamerada

İlgili rapor Akçaabat Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, kaza anına dair araç içi görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde; 3 çocuklu bir kadının araca binmesinden 1 dakika sonra eğimli yolda midibüsün aniden hızlandığı, sürücünün manevra yapıp aracı durdurmaya çalıştığı, kontrolden çıkan aracın duvara çarparak devrildiği, oturdukları koltuklardan savrulan yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)