ABD'de gasba uğrayan Türk bıçaklanarak öldürüldü

Haber Merkezi

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Long Branch şehrinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan Eren Kürkçü, her zamanki gibi iş yerine gitti.

Akşam saatlerinde mesai çıkışı eve gitmek üzere iş yerinden çıkan Kürkçü, yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından darbedildi.

Şüpheli, Kürkçü'yü gasbetmek istedi.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Kürkçü kendini korumaya çalışırken şüpheli, cebinden bıçak çıkararak 35 yaşındaki adama saldırdı.

Vücudunun bir çok yerinden yaralanan Kürkçü ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kürkçü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gurbetçi Türk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİNİN GETİRİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada detaylı soruşturmanın yürütüldüğü belirtilirken ailesi, Kürkçü’nün son yolculuğunu Türkiye’deki vatan toprağına yapabilmesi için yardım kampanyası başlattı.