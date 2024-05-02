ABD'de korkunç cinayet: Öldürdüğü adamın kulağını ve gözünü yedi Las Vegas'ta otobüs durağında kavga ettiği şahsın kafasını betona vurarak öldüren zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken yapılan incelemelerde, şahsın öldürdüğü adamın gözünü ve kulağını yediği tespit edildi.

ensonhaber.com

ABD'nin Nevada eyaletindeki korkunç cinayet kan dondurdu.

Las Vegas'ta 31 yaşındaki Colin Czech isimli şahıs, şehir merkezindeki otobüs durağında henüz bilinmeyen bir nedenle Kenneth Brown ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyürken Czech, kavga ettiği şahsın başını betona vurarak öldürdü.

Kavga ettiği adamı öldürdü

Polis tarafından müdahale edilen olayda Czech, gözaltına alınırken, Brown'un cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde, cesedin kafatasında derin bir yarık olduğu, bir gözünün ve kulağının eksik olduğu belirlendi.

Gözünü ve kulağını yedi

İnceleme sonucunda Czech'in, öldürdüğü adamın kulağını ve gözünü yediği ortaya çıktı.

Czech polislere verdiği ifadesinde, adamın kendisine saldırdığını, evsiz olduğunu ve 5 gündür uyumadığını söyledi.

Las Vegas Adalet Mahkemesi'nde yargılanan zanlının dava süreci devam ediyor.