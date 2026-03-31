Zonguldak'ta annesinin motosikletini izinsiz alan çocuk kaza yaptı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde annesinin motosikletini izinsiz alıp arkadaşıyla gezmek isteyen 15 yaşındaki Engin H.Y. idaresindeki motosiklet, F.K.Ö. (22) idaresindeki otomobile çarptı.

Engin H.Y. ile arkadaşı E.K. (15) yola savruldu.

Yaralanan Engin H.Y. ve arkadaşı bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletin otomobile çarpma anı ile sürücü ve yolcunun önce otomobilin üstüne ardından da yola savrulmaları yer aldı.

Kazanın ardından önce ayağa kalkan Engin H.Y.'nin birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü görüldü.

Motosikletini izinsiz aldığı için Engin H.Y.'nin annesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.