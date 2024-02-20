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ABD'de korkutan yangında binada mahsur kaldılar.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen vatandaşları kurtardı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı binada mahsur kalan küçük çocuğu kurtardı.
Ayrıca yangında mahsur kalan koltuk değnekli bir vatandaş da titizlikle binadan çıkarıldı.
O anlar kameralara yansıdı
Polis memurunun dumandan etkilenen vatandaşları kurtardığı anlar saniye saniye kaydedildi.
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