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ABD'de polis yangında mahsur kalan küçük çocuğu kurtardı

ABD'de polis yangında mahsur kalan küçük çocuğu kurtardı Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan vatandaşları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.