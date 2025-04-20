ABD'de uçak kazası: 4 ölü

DHA

2025 yılı itibarıyla en çok uçak kazasının gerçekleştiği ABD'de sular durulmuyor.

Birçok ölümlü kazanın yaşandığı ülkede, tekrar bir uçak kazası daha yaşandı.

4 ÖLÜ

Illinois eyaletinden kalkan tek motorlu ‘Cessna C180G’ tipi küçük uçak, havalandığı sırada elektrik hatlarına çarptı.

Çarpışma sonrası yere çakılan uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Tek motorlu ‘Cessna C180G’ tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarında elektrik hatlarına çarparak düştüğü belirtilen açıklamada, uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.