Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü

İHA

Adana'da gece saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede kan donduran bir cinayet vakası yaşandı.

OKEY OYNAYAN ARKADAŞLARA MERMİ YAĞDIRDI

D.G. (17) kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ın bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.