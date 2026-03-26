140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine drone isabet etti

Karadeniz'de hareketlilik...

Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisine drone isabet etti.

Drone isabet etmesi sonucu tankerin köprü üstünde de hasar oluştu.

Makine dairesinden de su almaya başladığı öğrenildi.

NENE HATUN OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

27 PERSONELİN DURUMU İYİ

Gemiye müdahale sürerken, gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirildi.

27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, konuya ilişkin katıldığı bir canlı yayında açıklamada bulundu.

"İNSANSIZ DENİZ ARACI İLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yaralanma ve sağlık problemi olan yok." dedi.

"VURULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Uraloğlu, "Tankerin makine dairesinde patlama oldu. Bir drone saldırısı değil, insansız deniz aracıyla vurulduğunu düşünüyoruz. Gemide dış kaynaklı bir patlama yaşandı" diye ekledi.