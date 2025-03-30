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Adana'da 2 şüpheli uyuşturucu hapla yakalanadı

Adana'da 2 şüpheli uyuşturucu hapla yakalanadı Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 418 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçtaki H.İ.A. ve H.Y. ise gözaltına alındı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.