İHA
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.
Olayda, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında şüpheli bir aracı takibe aldı.
418 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Takip edilen 01 plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı.
Yapılan aramada 418 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, araçtaki H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış