Adana'da 4 çocuk, beğendiği 4 motosikleti galeriden çaldı Yüreğir ilçesinde 4 çocuk motosiklet galerisine gelerek beğendikleri motosikletleri çaldı, bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa sürede yakalanan ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 çocuk da tutuklandı.

Adana'da Yüreğir ilçesinde 4 çocuk, bir motosiklet galerisine girerek motosiklet çaldı.

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine çocuklar kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Çalınan motosikletler ise geri alınıp galeriye teslim edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda motosiklet satışı yapan bir galeride arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14), gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi. Çocuklar vitrinden birbirlerine beğendikleri motosikletleri gösterdi. KEPENGİ ZORLAYIP GALERİYE GİRDİLER Ardından çocuklardan biri, zorla kepengin altından geçip galeriye girdi. Sonra kepengin tuşuna basarak açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girdi. BEĞENDİKLERİ MOTORLARI ÇALDILAR İçeri giren çocuklar beğendikleri motosikletleri alıp götürdü. KAMERALARA YANSIDI Olay anı ise anbean güvelik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları sabah galeriye geldiğinde motosikletlerin eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarına baktı. Hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi. EKİPLER SEVK EDİLDİ Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 çocuğun kaçış güzergahını çıkarttı. EVLERİNDE YAKALANDILAR Çocukların evlerine gittiği tespit edildi. Yapılan operasyonla 4 çocuk da evlerinde yakalandı. Çaldıkları motosikletler de ele geçirilerek galeriye teslim edildi. HEPSİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3. Sayfa Haberleri Hatay'da aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

