Hatay'da aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi Altınözü ilçesinde bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada sokak savaş alanına dönerken, iki ev ateşe verildi.

Jandarma bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hatay'da hareketli gece... Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde devam eden iki aile arasındaki kavgada bıçaklanan 43 yaşındaki İ.K. ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. EKİPLER SEVK EDİLDİ Kısa sürede adeta meydan savaşına dönen kavga sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. EVLER ATEŞE VERİLDİ Gecenin ilerleyen saatlerinde iki ev taraflar tarafından ateşe verildi. SAVAŞI ANDIRAN KAVGA Yanan evler hasar gördü. Sopaların ve taşların havada uçuştuğu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemini sürdürdüğü öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Adana'da 4 çocuk, beğendiği 4 motosikleti galeriden çaldı

