İstanbul'da kiracısı tarafından vuruldu

İstanbul Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta bulunan iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından vuruldu.

Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KOMŞUMUZ HAKAN KALBİNDEN VURULMUŞTU"

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık.

Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu." dedi.