Adana’da 7,7 milyon doldurulmuş sigara ve 2,1 milyon makaron ele geçirildi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli miktarda kaçak sigara ve makarona el koydu. Gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı.

İHA

Türkiye'nin tüm sınır ve gümrük noktalarında uyuşturucu madde ve kaçak eşya ile mücadeleye devam ediliyor.

Adana’da polis bir panelvan aracın içerisinde 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok gümrük kaçağı cep telefonu ve kaçak elektronik sigara satışı yapan iş yerlerini bastı.

Kaçak eşya panelvan araçta bulundu

Bunların yanı sıra şüphelendiği bir panelvan aracı da durdurdu.

Araçta yapılan arama çalışmalarında 7 milyon 776 bin doldurulmuş sigara ile 2 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İş yerleri baskınlarında ele geçenler

İş yerlerine yapılan baskınlarda ise 26 gümrük kaçağı cep telefonu ile 501 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

6 tutuklama

panelvarOlaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)