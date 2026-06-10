Gaffar Okkan suikastı: İki failin dosyası zaman aşımından düştü

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de makam aracında pusuya düşürülerek şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Okkan, 1997 ila 2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Şehit emniyet müdürünün en büyük hayali, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu suikastını çözmekti.

Ancak Mumcu'dan sekiz yıl sonra aynı gün 24 Ocak'ta uğradığı saldırıda, Okkan ve beş polis memuru şehit oldu.

İKİ ZANLI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Saldırıyla ilgili Haşim Alabalık ile Murat Aktaş isimli iki zanlı, 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu.

Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası, zaman aşımından düştü.

Böylece Alabalık ile Aktaş hakkındaki yakalama emri kaldırılarak dosyaları kapatıldı.

GAFFAR OKKAN SUİKASTI

Evli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.

Görev yaptığı süre boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek oldu.

Ali Gaffar Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurmuştu.