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İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde A.A., ağabeyi M.A.'nın evine gitti.

Burada iki kardeş, ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı.

A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi.

Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi.

AĞABEYİNİ 3 KERE BIÇAKLADI

Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada ağabey, kardeşini dövdü.

Bu sırada A.A., eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden 3 kere bıçakladı.

YARALI KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

CİNAYET ALETİ BAHÇEDE BULUNDU

Hastanede tedavi sonrası A.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Olayda kullanılan bıçak ise apartmanın bahçesinde bulundu.

Yapılan incelemelerde cinayeti A.A.'nın işlediği tespit edildi.

"KAFAMA ŞİŞEYLE VURDU, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

Emniyetteki ifadesinde A.A.'nın, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim." dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden ağabeyin biyoloji öğretmeni olduğu öğrenildi.