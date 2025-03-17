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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir 21 yaşındaki A.T.Ö. isimli genç, annesi Ş.Ö. ile telefonda görüştükten sonra akılalmaz bir olaya imza attı.

A.T.Ö., görüşmenin ardından kısa süre sonra annesinin evine gitti.

Evin çevresinde garip hareketlerde bulunan genç, annesine ait otomobili yaktı.

ANNESİNİN ARACINI KUNDAKLADI

Aracı saran alevler, komşuların durumu fark etmesiyle 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

BENZİN KULLANDI

Otomobilde yapılan incelemede aracın, benzin dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

Otomobil, itfaiye müdahalesi sonrası kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.T.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"PSİKOLOJİM BOZUK"

Şüphelinin, annesiyle yaptığı telefon görüşmesini "Psikolojim bozuk" diyerek sonlandırdığı ortaya çıktı.