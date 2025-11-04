Adana'da asansörlü iskele metrelerce yükseklikten düştü: 1 ölü

- Adana'da, Seyhan ilçesinde asansörlü iskele arızalandı ve düştü.
- İşçilerden Siracettin Demirkıran öldü, İbrahim Gülşen ağır yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 53 yaşındaki sıva işçisi Siracettin Demirkıran ile 45 yaşındaki İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki asansörlü iskeleyle yukarı çıktı.
İskele bir süre sonra bilinmeyen nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
KİLOLARCA AĞIRLIKTAKİ DEMİRLERİN ALTINDA KALDILAR
İşçiler, demir iskelenin altında kaldı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin kontrolünde, Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahalesi yapılan Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gülşen'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Olay yeri incelemesi sonrası Demirkıran'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.