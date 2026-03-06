Samsun'da 6 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı

Samsun'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeni Samsun Caddesi'nde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara hızla gelen kamyonetin arkadan çarptığı anlar yer aldı.
Çarpışma sonrası araçlardan birinin motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede büyüdüğü ve diğer araca sıçradığı görüldü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi