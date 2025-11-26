Abone ol: Google News

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkıştı: Yardımına itfaiye yetişti

Ceyhan ilçesinde ayağı motorlu testereye sıkışan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 17:33
  • Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin ayağı motorlu testereye sıkıştı.
  • İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek şahsı kurtardı.
  • Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da korkutan kaza...

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kurtkulağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir vatandaşın ayağı motorlu testereye sıkıştı. 

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Korkutan olayda, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şahsın ayağı, ekiplerin çalışmasıyla testereden kurtarıldı. 

Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

