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İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, gece saatlerinde PTT Evleri Mahallesi üzerindeki bir enstrüman dükkanına yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyerek yaklaşan A.Ü., balyozla duvarını kırarak girdiği dükkanı soydu.

Dükkandan piyasa değeri 650 bin TL olan dizüstü bilgisayar, 82 adet ses ve görüntü sistemini yanındaki çuvala dolduran şüpheli daha sonra eşyalarla açtığı duvar deliğinden çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli piyasa değeri 650 bin TL olan eşyalarla birlikte kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İş yeri sahibinin sabah hırsızlığı fark edip polis haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerasında yaptığı incelemede yüzünü bir ara gösteren şahsın A.Ü. olduğunu belirledi.

ÇALDIĞI EŞYALARLA YAKALANDI

Polis, şüphelinin 7 Şubat tarihinde de Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki bir işyerinden 5 horoz çaldığını, 5 ayrı hırsızlık suçundan da aranması olduğunu öğrenerek adresine operasyon yaparak yakaladı.

Evde yapılan aramada enstrüman dükkanından çaldığı eşyaların bir kısmı ele geçirildi.

KAMERA KAYDINA RAĞMEN SUÇUNU İNKAR ETTİ

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Mahkemede 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Öte yandan motosikleti süren suç ortağının yakalanma çalışmasının sürdüğü bildirildi.