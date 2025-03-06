Adana'da bataryası şişen telefon bomba gibi patladı

İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan bir vatandaş, bataryası şiştiği gerekçesiyle telefonunu bir tamirhaneye bıraktı.
Telefonu alan tamirci, odasında bulunan ürünü koyarak başka bir tamir işiyle ilgilenmeye başladı.
Tamircinin çalıştığı esnada bataryası şişen telefon aniden patladı.
BOMBA GİBİ PATLADI
Telefondan alevler ve dumanlar yükseldi.
Tamirci korkarak geriye doğru çekilirken diğer çalışanlar gelip alev alan telefonu söndürdü.
O ANLAR KAMERADA
O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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