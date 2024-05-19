Adana'da beton mikseri hortumuna tutunan işçi Bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar görüntülendi.

İHA

İnşaat alanlarında objektiflere takılan birbirinden ilginç anlara bir yenisi daha eklendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde, inşaatta çalışan bir işçi, gitmek istediği yere beton mikserinin hortumuna tutunarak yolculuk yaparak görenleri şaşkına çevirdi.

İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren görüntü

Bu sıra dışı anlar, saniye saniye kaydedildi.

Neyse ki işçi, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan varış noktasına güvenli bir şekilde indi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)