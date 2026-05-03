Antalya'da otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Şükrü Sözen Caddesi üzerinde kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Elif Y.'nin kullandığı 07 BZR 813 plakalı Kia marka cip, Atatürk Kültür Merkezi kavşağına geldiğinde, Atatürk Kültür Merkezi istikametinden İbrahim Sözen Caddesi'ne çıkan Muhammed Enes İ.'nin kullandığı 26 AAH 091 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.

FACİANIN EŞİĞİNDE DÖNÜLDÜ

Kırmızı ışık ihlali sonucunda meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu bildirilen 07 BZR 813 plakalı cip, çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan demir bariyer, çöp kutusu ve ağacı devirdikten sonra caddede temizlik yapmakta olan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli Neşet A.'ya çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan Neşet A.'nın yardımına, tesadüfen olay yerinden geçmekte olan ve Side 112 bünyesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapmakta olan Sevilay Turgut koştu.

Turgut, ağır yaralı olarak yerde yatan Neşet A.'nın başından ayrılmayarak 112 Sağlık ekibine teslim etti.

YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 07 BZR 813 plakalı cip sürücüsü Elif Y., aynı araçta yolcu olarak bulunan Cansel A. ve Esra P. ile temizlik işçisi Neşet A. 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılardan Belediye temizlik görevlisi Neşet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Nejat A.'nın kazayı haber alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Diğer taraftan 07 BZR 813 plakalı cipin çarptığı kaldırımdaki ağaç, park halindeki 07 BFN 661, 07 AFF 516 ve 07 ATH 093 plakalı motosikletlerin üzerine devrilerek motosikletlerde maddi hasar oluşmasına neden oldu.