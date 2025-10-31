Adana'da bir şahıs çekirdek çitleyerek yürürken telefon çaldı

- Adana'nın Seyhan ilçesinde sabaha karşı bir şahıs, iş yerinin önündeki tabureden cep telefonu çaldı.
- Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, telefon sahibi durumu fark edince polise başvurdu.
- Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti...
Adana’nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde sabaha karşı yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇEKİRDEK ÇİTLERKEN HIRSIZLIK YAPTI
Saat 04.00 sıralarında tütün satışı yapılan iş yerinin sahibi, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaparken yol kenarındaki reklam tabelasını içeri almak için dışarı çıktı.
Bu sırada kaldırımda 1'i kadın 2 kişiyle birlikte yürüyüp çekirdek çitleyen kimliği belirsiz bir şahıs, taburenin üzerinde duran müşteriye ait cep telefonunu fark etti.
EL ÇABUKLUĞUYLA TELEFONU ALDI
Şüpheli, kimseye fark ettirmeden telefonu el çabukluğuyla alarak yoluna devam etti.
Dükkan sahibi, tabelayı içeri aldıktan sonra taburedeki cep telefonunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti.
EKİPLER YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Esnaf yapılan hırsızlığı, kamera görüntülerini izleyince fark etti.
Cep telefonu sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.