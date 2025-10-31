Adana'da bir şahıs çekirdek çitleyerek yürürken telefon çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti...

Adana’nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde sabaha karşı yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKİRDEK ÇİTLERKEN HIRSIZLIK YAPTI

Saat 04.00 sıralarında tütün satışı yapılan iş yerinin sahibi, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaparken yol kenarındaki reklam tabelasını içeri almak için dışarı çıktı.

Bu sırada kaldırımda 1'i kadın 2 kişiyle birlikte yürüyüp çekirdek çitleyen kimliği belirsiz bir şahıs, taburenin üzerinde duran müşteriye ait cep telefonunu fark etti.

EL ÇABUKLUĞUYLA TELEFONU ALDI

Şüpheli, kimseye fark ettirmeden telefonu el çabukluğuyla alarak yoluna devam etti.

Dükkan sahibi, tabelayı içeri aldıktan sonra taburedeki cep telefonunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti.

EKİPLER YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Esnaf yapılan hırsızlığı, kamera görüntülerini izleyince fark etti.

Cep telefonu sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.