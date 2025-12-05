İstanbul'da içinde döviz bulunan çelik kasanın çalınması kamerada

- Fatih'te, içinde 500 bin liralık döviz, çek koçanları ve özel eşya bulunan çelik kasa 3 şüpheli tarafından çalındı.
- Güvenlik kamerası, şüphelilerin maskeli şekilde gelip kasayı çalıp kaçtığını kaydetti.
- Çalınan kasa, iki gün sonra Başakşehir'de içi boş olarak bulundu.
İstanbul Fatih'te yer alan Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne geldi.
Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşıdı.
KASA İÇİ BOŞ ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLDİ
Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken çalınan kasa, 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulundu.
İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer aldı.