İstanbul'da içinde döviz bulunan çelik kasanın çalınması kamerada

Fatih'te bir iş yerinde, yaklaşık 500 bin liralık döviz ile çek koçanları bulunan kasanın 3 şüpheli tarafından çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İçi boş kasa ise iki günün ardından başka bir ilçede bulundu.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 10:14
  • Fatih'te, içinde 500 bin liralık döviz, çek koçanları ve özel eşya bulunan çelik kasa 3 şüpheli tarafından çalındı.
  • Güvenlik kamerası, şüphelilerin maskeli şekilde gelip kasayı çalıp kaçtığını kaydetti.
  • Çalınan kasa, iki gün sonra Başakşehir'de içi boş olarak bulundu.

İstanbul Fatih'te yer alan Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne geldi.

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşıdı.

KASA İÇİ BOŞ ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLDİ

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken çalınan kasa, 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulundu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer aldı.

