Ardahan'da vatandaşlar dondurucu soğuklar için araçlarını korumaya aldı

Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuk hava, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kentte soğuk havanın araçlara zarar vermemesi için sürücüler, özellikle geceleri otomobillerinin üzerini branda ve battaniyelerle örtüyor.

Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta güçlük yaşayan sürücüler, camların buz tutması ve motorun geç çalışması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

"BU YÖNTEM SAYESİNDE DAHA RAHAT ÇALIŞIYOR"

Branda ve battaniye kullanan vatandaşlar, bu yöntem sayesinde camların donmasını büyük oranda engellediklerini ve sabah saatlerinde araçlarını daha rahat çalıştırabildiklerini ifade ediyor.

Özellikle açık alanda park edilen araçlar için bu önlemin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

"ARDAHAN'A KIŞ GELDİ

Soğukların etkili olduğunu ifade eden Suat Kaya, ’’Ardahan’a kış geldi. Soğuk havadan mecburen araçlarımızı battaniye ve branda ile koruyoruz. Soğukla mücadelemiz devam ediyor.’’ dedi.