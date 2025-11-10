Adana'da boş arazi çöplüğe döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Yılmaz Güney Bulvarı kenarındaki boş araziye, bir süredir rastgele atık bırakılmaya başlandı.

Kısa sürede bulvar kenarında atık tepeleri oluştu.

Apartmanların hemen yanı başında, herkesin gözü önünde bulvar kenarında çevre kirliliği oluştu.

Ayrıca atıkların yakılmasıyla hava kirliliği de meydana geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Atıkların döküldüğü mahallede ikamet eden Remzi Eskisümer, bulvar kenarına atık atıldığını mezarlıktan dönerken fark ettiklerini belirterek, "Burada her gün ateş yakıyorlar. Hem görüntü kirliliğine hem de hava kirliliğine neden oluyor. Durumu bildirdik ama herhangi bir gelişme olmadı.

Burası önceden yoktu, yakın zamanda dökülmüş. Birkaç gün önce de burada ateş yakmışlardı; hava simsiyah olmuş, her taraf dumanla kaplanmıştı." dedi.

Vatandaşlar bir an önce yetkililerce bulvar kenarına atık atılmasının ve ateş yakılmasının durdurulmasını istiyor.