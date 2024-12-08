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İHA

Adana'da kent genelinde çok sayıda bölgede gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ilginç bir olay yaşandı.

Araçları ve motosikletleri tek tek kontrol eden ekipleri Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde şüpheli bir motosiklet tespit etti.

Plakasız olduğunu anlaşılan motosikleti süren genç, polis ekipleri tarafınan durduruldu.

"BEN DE GAZETECİLİK OKUYORUM"

Sürücü, önce kendisini görüntüleyen gazetecilere, ‘Ben de gazetecilik okuyorum. Ne çekiyorsun, çekme' diyerek tepki gösterdi.

"ÖLÜRSEM MEZARIMA SEN Mİ GELECEKSİN"

Ardından kendisinin GBT kontrolünü yapmak için gelen bekçiye, ‘Ben hasım sahibiyim. Ölürsem mezarıma sen mi geleceksin?' dedi.

CEZADAN KAÇAMADI

Sürücünün plakasız motosikleti bağlanırken, kendisine de cezai işlem uygulandı.