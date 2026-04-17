Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga, Freiburg, Nottingham Forest ve Aston Villa; UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano ve Strasbourg, yarı finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi tamamlandı.
Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.
Ligde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)
Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)
Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1)
UEFA KONFERANS LİGİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final mücadelesi sona erdi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.
Organizasyonun yarı finalinde Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)
AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)
Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)
Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)