Abone ol: Google News

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga, Freiburg, Nottingham Forest ve Aston Villa; UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano ve Strasbourg, yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi tamamlandı.

Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Ligde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)

Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)

Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1)

UEFA KONFERANS LİGİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final mücadelesi sona erdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı.

Organizasyonun yarı finalinde Shakhtar Donetsk-Crystal Palace ve Rayo Vallecano-Strasbourg karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 (0-3)

AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya): 3-1 (0-3)

Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere): 2-1 (0-3)

Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya): 4-0 (0-2)

Kaynak: Ensonhaber

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar