Adana'da cip ile motosiklet çarpıştı

İHA
Adana’nın İmamoğlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi İmamoğlu Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada, cip ile motosiklet çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada motosiklette bulunan 21 yaşındaki Samet Kasap ile 22 yaşındaki Hayri Can Solmaz (22) savrularak ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
YARALILAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 ağır yaralı Adana'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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