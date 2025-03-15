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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinin Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'taki bir evde, boşanma aşamasında olan İ.T., yanında akrabası S.T. ile birlikte, çocuklarını görmek için eski eşinin ailesinin evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucunda, İ.T. yanındaki tabancayı çıkararak ateş açtı.

KAYINBİRADER ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kurşunlar, İ.T.'nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ve komşulardan H.V.'ye isabet etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kayınbiraderin hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer üç yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN DAMADIN AKRABASI YAKALANDI

Şüpheli, ateş açarak evden kaçarken, akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

E.T.'nin, çocuklarının olmadığı baba evine gitmiş olduğu öğrenildi.