Adana’da demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin sürdüğü aracın demir kapıyı sökmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Orhan Dinçer, Selçuk C.’nin Adana’nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki çiftliğinde çalışmaya başladı.

Dinçer’in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer de, 3 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında babasının yanına gelerek oynamaya başladı.

Bu sırada çiftlikten çıkan Selçuk C.'nin kamyonetinin kapağı demir kapıya takılıp yerinden çıkardı.

ÇİFTLİK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Kapı, oyun oynayan çocuğun üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan çocuk otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis, Selçuk C.’yi gözaltına alırken, olayın şahidi olan kardeşi Umut C.’nin de ifadesine başvurdu.

HER İKİSİ DE SERBEST KALDI

Selçuk C. ile kardeşi Umut C. polis tarafından ifadeleri alınmak üzere sağlık raporunun ardından savcılığa götürüldü.

Selçuk C. “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Umut C. de ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Çocuğun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.