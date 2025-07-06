Adana’da denize giren şahıs yaşamını yitirdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesi halk plajından denize giren Kureyş Çakmak, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Çakmak'a önce vatandaşlar müdahale etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

50 yaşındaki Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.