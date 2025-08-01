Adana'da eğitim uçağı kaza yaptı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi’ndeki Kelaynak Pisti’nden havalanan TC-UOI tescilli uçak kaza yaparken, pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan ağır yaralandı.
AĞIR YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde, saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.
Yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşen eğitim uçağında inceleme yaptı.
Jandarma ekipleri, girişini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Pilot Yürekli, daha önce AA'ya özel demeç vermiş, çocuklara uçakları tanıtmıştı.