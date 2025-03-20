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İHA

Adana'da Emekli B.T. engelli eşine internet üzerinden akülü engelli aracı almak istedi.

İnternette bir market linkini gören B.T., akülü engelli aracını satın alarak kredi kartıyla ödeme yaptı.

"ÖDEME GERÇEKLEŞEMEDİ, TEKRAR YAPMALISINIZ"

Ancak faturasını alamayan B.T., tıkladığı linkteki müşteri hizmetlerini aradı.

Yapılan arama sonrası kendisini müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıtan B.T., 'Başarısız ödeme oldu, tekrardan ödeme yapmanız gerekiyor' diyerek B.T.'ye 2 defa daha ödeme yaptırdı.

100 BİN TL ÖDEME YAPTI

Bu işlemlerin sonunda B.T., toplamda 100 bin TL dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan B.T., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine durumu bildirdi.

EKİPLER, DOLANDIRICILARIN KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

Bunun üzerine siber polisi özel ekip kurarak çalışma yaptı.

Ekibin teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcılık şebekesinin liderinin S.Y. olduğu belirlendi.

Araştırmanın devamında ise A.Ç.'nin banka hesaplarını ve GSM hatalarını temin ettiğini, S.B.n'in banka hesaplarını kullandırttığını ve B.T.'nin de telefon görüşmesi yaptığını ortaya çıkardı.

3 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimlikleri tespit edilen tüm şüphelileri yakalamak için polis, Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda şebekenin elebaşı S.Y. ve A.Ç. Mersin'de, S.B. Osmaniye'de, B.T. ise Adana'da yakalandı.

ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Yakalanan elebaşının 183 farklı dolandırıcılık suçundan aranması olduğu ve 10 yıl 3 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de hepsi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.