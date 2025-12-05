Adana'da engelli park yerlerine araçlarını koyanlara ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da trafik polislerinin denetimleri sürüyor.

Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı başta olmak üzere hatalı park ve engelli park yeri ihlali yapan sürücülere karşı uygulama yaptı.

CEZA YAĞDI

Polisin yaptığı uygulamada engelli park ihlali yapan 23 sürücüye bin 986'şar lira, hatalı park yapan 104 sürücüye ise 993'er lira para cezası uygulandı.

ARAÇLAR TEK TEK ÇEKİLDİ

Engelli park alanı ihlali yapan sürücülerin araçları, çekici ile tek tek çekildi.

15 araç ise trafikten menedildi.