Gaziantep'te tırın altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

- Gaziantep'te 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, bisiklet sürerken kuzeni Bayram Ç.'nin kullandığı tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
- Bayram Ç. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Çiloğlu'nun cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.
Gaziantep'in Akçagöze Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Muhammed Çiloğlu bisiklete binmek için sokağa çıktı.
Bu sırada Çiloğlu, yolun karşısından gelen kuzeni B.Ç.'nin kullandığı tırın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri incelemesinin ardından Çiloğlu’nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Muhammed Çiloğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Bayram Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.