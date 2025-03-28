Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde inşaat mühendisi E.Ç.’yi telefonla arayan eski ortağı A.Y., “Benim işlerimi bozdun. Senin yüzünden zarar ediyorum. Sana 20 milyon lira ceza kestim. Ödemezsen kötü olur.” dedi.
Bu aramayı önemsemeyen E.Ç.’nin sokakta park halindeki otomobiline tabancayla 6 el ateş edildi. Silahlı saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilinin kurşunlandığını gören E.Ç.’nin ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.Y., Y.S., İ.C.K.’nin bulunduğu otomobille sokağa gelen S.Y.’nin silahlı saldırıyı düzenlediğini belirledi. Baskınlar yapan ekipler, 4 şüpheli ile E.Ç.’nin eski ortağı A.Y.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile otomobildeki 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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