Adana'da fenomen dönerciye ceza yağdı

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan gıda skandalı, gündemdeki yerini koruyor.
Kentte hijyen kurallarına uymayan bir dönerciden tavuk döner alan 648 kişi zehirlendi.
Yaşananların ardından halkta korku hakim olurken, benzer bir hijyen ihlali de Adana'da yaşandı.
PİŞMİŞ TAVUK ÜZERİNE ÇİĞ TAVUK TAKTILAR
Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında pişmiş tavuk üzerine çiğ tavuk takıldı.
O ANLARI KAYDETTİ
Bir vatandaş, bu anları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı.
Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
CEZA UYGULANDI
Ekipler fenomen gece dönercisine, hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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