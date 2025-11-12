Adana'da hayali inşaat demiri satışıyla 19 milyon TL dolandırdılar: 22 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, piyasa fiyatının altına inşaat demiri satışıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Şüphelilerin, aralarında müteahhitlerin de olduğu 12 inşaat firması sahibini, bu yöntemle 19 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

60 ÇETE ÜYESİ TESPİT EDİLDİ

Elebaşılığını Y.G., A.B. ve A.B.'nin yaptığı belirlenen çeteye üye 60 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Çete üyelerinin, dolandırdığı kişilerden parayı aldığı ancak vadettikleri inşaat demirlerini teslim etmedikleri saptandı.

1,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, dolandırılan paranın izini, kurdukları 26 paravan şirket üzerinden kaybettirmeye çalıştıkları saptandı.

Ayrıca bu paravan şirketlerin işlem hacminin, yaklaşık 1 milyar 815 milyon lira olduğu belirtildi.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 60 GÖZALTI

Polis ekipleri, Adana merkezli 23 ilde belirlenen çok sayıda adrese 4 Kasım sabahı eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, aralarında Y.G., A.B. ve A.B.'nin de olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

111 BANKA HESABI BLOKE EDİLDİ

Şüphelilerin kurduğu 26 paravan şirketin banka hesabı ve ticaret sicillerine tedbir kararı uygulandı.

Ayrıca şüphelilere ait 111 banka hesabı bloke edilirken, 22 araca da el konuldu.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., A.B. ve A.B.'nin de aralarında olduğu 22 şüpheli tutuklandı

25 kişi adli kontrol şartı ile 13 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.