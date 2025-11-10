Adana'da hırsızın "pes" dedirten savunması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde Ahmet M., dükkanını kapatmak için hazırlık yaparken yol kenarındaki reklam tabelasını içeri götürdü.

Bu sırada kaldırımda 1’i kadın 2 kişiyle çekirdek çitleyip yürüyen Yusuf Şimşek, Ahmet M.’nin taburenin üzerinde duran cep telefonunu el çabukluğuyla alıp, yoluna devam etti.

POLİS YAKALADI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden Ahmet M.’nin şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Evine yapılan baskında şüpheli Yusuf Şimşek, gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Evdeki aramada çaldığı cep telefonu da ele geçirildi. Emniyete götürülen Şimşek, ifadesinde, “Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Şimşek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çaldığı cep telefonu ise sahibine teslim edildi.