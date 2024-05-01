Adana'da işe yürüyerek gitmek istemediği için bisiklet çaldı

Adana'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı...
Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde tekstil işçisi Recep Y., caddedeki bir restoranın paket servis için kullanılan elektrikli bisikletini, gidon kilidini kırıp, sürükleyerek çaldı.
Şüphelinin olay yerinden ayrıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Şikayette bulundu
Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Yakalandı
Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalandı.
"İşe gidip gelmek için çaldım"
Emniyete götürülen Recep Y., ifadesinde, "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım." dedi.
Tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, çaldığı bisiklet ise bulunamadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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