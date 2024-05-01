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Adana'da işe yürüyerek gitmek istemediği için bisiklet çaldı

Adana'da işe yürüyerek gitmek istemediği için bisiklet çaldı Restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisikleti, gidon kilidini kırıp sürükleyerek çalan Recep Y. yakalandı. İfadesinde, “Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. İşe gidip gelmek için çaldım” diyen Recep Y., tutuklandı.