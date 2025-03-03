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İHA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Osman Biçer yaşamını yitirdi.

YAYA KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN CİP ÇARPTI

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda gerçekleşti. Musa G. yönetimindeki 01 BAB 870 plakalı cip, iddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Biçer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Biçer, başını sert şekilde asfalt zemine çarparak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde, Biçer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yeri incelemesi gerçekleştirilirken Biçer’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Musa G. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.