Adana'da kaybolan yaşlı adamdan haber yok

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta ayrılarak ilçe merkezindeki çay ocağına giden 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

HERHANGİ BİR İZ BULUNAMADI

Şentuna'nın bulunabilmesi için hem havadan hem de karadan çalışma yürütülüyor. Drone destekli aramalar 3'üncü gününde sürerken, şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı.