Adana'da kayınbiraderi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber
Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde Samet Gençdal ile boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda ismi öğrenilemeyen kayınbirader, 23 yaşındaki bir çocuk babası Gençdal'a tabancayla ateş açtı.
Hastanede can verdi
Yaralanan Gençdal, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gençdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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