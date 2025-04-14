Adana'da kovulduğu lastikçiden elektrikli bisiklet çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Kıyıboyu Caddesi'ndeki lastikçide çalışan 38 yaşındaki U.M., kısa süre önce işten çıkarıldı.
Günler sonra tekrar patronuyla görüşmek için işletmeye gelen şüpheli, olumsuz cevap aldı.
MÜŞTERİNİN BİSİKLETİNİ ÇALDI
Patronun tekrar işe giremeyeceğini belirtmesinin ardından şüpheli U.M., S.E.'nin lastik tamirine getirdiği elektrikli bisikleti çaldı.
O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
YAKALANDI
S.E.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Sümer Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Ancak şüphelinin çaldığı elektrikli bisiklet bulunamadı.
TUTUKLANDI
Emniyette ifadesi alınan U.M., elektrikli bisikleti çaldığını kabul ederken bıraktığı sokağı hatırlamadığını ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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